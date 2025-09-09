Detuvieron a un hombre con un arma blanca y dos parlantes

La Policía de Corrientes informó que este martes por la mañana demoró a un hombre que se encontraba provocando disturbios en la vía pública, en una zona transitada de la ciudad capital.

Efectivos Policiales, relizaron el procedimiento de patrullje cerca de las 08:30 sobre las avenidas 3 de Abril y Patagonia, donde visualizaron a una persona con actitud sospechosa y generando molestias entre los transeúntes del lugar.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el hombre llevaba consigo un arma blanca —un cuchillo tipo tramontina— y dos parlantes marca Selenium.

Al no poder acreditar la procedencia de los objetos,el sujeto fue trasladado a la comisaría jurisdiccional y sus elementos fueron secuestrados. En la dependencia policial, se realizaron los trámites correspondientes para determinar su situación legal y el origen de los elementos incautados.