¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

fiesta de las colectividades Gustavo Valdés Gustavo Valdés
fiesta de las colectividades Gustavo Valdés Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Detuvieron a un hombre con un arma blanca y dos parlantes

Por El Litoral

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 12:49

La Policía de Corrientes informó que este martes por la mañana demoró a un hombre que se encontraba provocando disturbios en la vía pública, en una zona transitada de la ciudad capital.

Efectivos Policiales, relizaron el procedimiento de patrullje cerca de  las 08:30 sobre las avenidas 3 de Abril y Patagonia, donde visualizaron a una persona con actitud sospechosa y generando molestias entre los transeúntes del lugar.

Al llegar al lugar,  los agentes  constataron que el hombre llevaba consigo un arma blanca —un cuchillo tipo tramontina— y dos parlantes marca Selenium. 

Al no poder acreditar la procedencia de los objetos,el sujeto fue trasladado a la comisaría jurisdiccional y sus elementos fueron secuestrados. En la dependencia policial, se realizaron los trámites correspondientes para determinar su situación legal y el origen de los elementos incautados.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD