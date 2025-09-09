Una pelea vecinal terminó a los tiros en Corrientes: hay un herido

La Policía de Corrientes informó este martes que demoraron a un hombre señalado como el autor de disparos durante un violento enfrentamiento en la vía pública en la ciudad de Corrientes.

El hecho se registró en calle Guayquiraró al 4000, donde un grupo de personas estaban protagonizando una riña vecinal que terminó con disparos de arma de fuego y al menos un lesionado de consideración.

Al llegar, los uniformados observaron dos grupos de personas enfrentándose y arrojándose objetos contundentes. En medio del conflicto, un sujeto habría efectuado varios disparos contra otros vecinos.

El presunto autor, un joven mayor de edad, fue identificado y demorado en el lugar, quedando a disposición de la Fiscalía en turno.

Durante el enfrentamiento, una persona resultó con lesiones de consideración, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela, donde recibió atención médica especializada.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se prosiguen con las actuaciones del caso. Las autoridades judiciales investigan el origen del conflicto y buscan determinar la responsabilidad penal del sospechoso.