Murió Ezequiel Chirino, el padre del subteniente que falleció en un "ritual" militar

Murió Ezequiel Chirino, padre del subteniente Matías Ezequiel Chirino, quien falleció en junio de 2022 en un "ritual de iniciación" en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, informaron fuentes familiares a El Litoral.

El hombre, que se encontraba internado tras un accidente de tránsito, murió sin conocer el fallo de Casación al que la familia recurrió para ajustar las condenas y revertir las absoluciones.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Corrientes había condenado a ocho años de prisión a seis militares. Los condenados fueron los capitanes Rubén Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga; el teniente Exequiel Emanuel Aguilar; el teniente primero Darío Emanuel Martínez; y el subteniente Luis Facundo Acosta. Todos fueron considerados responsables de los delitos de abandono de persona y abuso de autoridad.

En tanto, el teniente Franco Damián Grupico, el subteniente Gerardo Sebastián Bautista y la subteniente Claudia Daniela Cayata, resultaron absueltos.

Los hechos de la noche fatal

Según el alegato de la fiscalía, la noche del 18 de junio de 2022, los imputados forzaron a los jóvenes subtenientes a realizar “prendas” que incluían beber alcohol en exceso y hacer ejercicios extenuantes. Una vez que Matías Chirino y otros dos jóvenes perdieron el conocimiento, fueron abandonados en una habitación. Chirino, que se encontraba mojado, fue dejado en un colchón boca arriba, sin ninguna protección ante las bajas temperaturas, lo que le impidió vomitar.

La ampliación de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia por autoaspiración, y que Matías tenía 2,2 gramos de alcohol por litro en sangre al momento de su fallecimiento. El fiscal del caso sostuvo que los acusados “jugaron a la ruleta rusa con la vida de las víctimas”.