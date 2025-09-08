Ale: un niño de 8 años busca una familia que lo adopte

Ale tiene 8 años y sueña con tener una familia que lo abrace, lo cuide y lo acompañe en su crecimiento. La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 4 de Corrientes, doctora Luisa Carolina Macarrein, junto a su equipo, lanzó una convocatoria pública abierta a todo el país con el objetivo de encontrarle un hogar definitivo.

Un nuevo comienzo para Ale

Hace dos años, Ale llegó a un hogar convivencial con importantes dificultades de adaptación. Su primera infancia había estado marcada por la falta de cuidados, normas y estimulación, lo que derivó en diagnósticos poco alentadores. Se temía que sufriera un retraso en su desarrollo.

Pero su historia cambió. Con el apoyo de psicólogos, psiquiatras infantiles, docentes y cuidadores, logró superar obstáculos. Hoy sabe nadar, andar en bicicleta, compartir juegos con otros niños y mantener rutinas saludables. Además, se integra en la escuela y demuestra un gran cariño hacia quienes lo rodean.

La jueza Macarrein destacó que Ale no tiene ningún diagnóstico neurológico ni retraso madurativo, sino que necesitó tiempo, afecto y acompañamiento para desplegar todo su potencial.

“Es un niño que progresa día a día. Si una familia lo acompaña en sus controles habituales, como haría con cualquier hijo, se adaptará sin problemas. Hoy está en condiciones de ser adoptado y de llevar una vida plena”, subrayó la magistrada.

Convocatoria abierta

El llamado del Juzgado es claro: encontrar a una familia que pueda darle a Ale el cariño y la estabilidad que necesita. No se trata solo de un trámite legal, sino de un compromiso de vida y un lazo emocional que marcará su futuro.

¿Cómo postularse para la adopción?

Las personas interesadas en postularse deben completar el Formulario de Convocatorias Públicas y enviarlo a los siguientes contactos oficiales:

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 4 – Secretaría Civil

Correo: [email protected]

Teléfono: (379) 4104289 (lunes a viernes, de 7 a 13 h)

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes)