¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

fútbol argentino dólar primer nacimiento 2026
fútbol argentino dólar primer nacimiento 2026
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
En Paso de los Libres

Un incendió destruyó una vivienda en la primera madrugada de 2026

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 1 de enero, en el barrio La Torcaza. No hubo personas heridas, pero las pérdidas materiales fueron totales.

Por El Litoral

Jueves, 01 de enero de 2026 a las 17:38

Un incendio consumió por completo una precaria vivienda durante la madrugada de este miércoles 1 de enero en la ciudad de Paso de los Libres. El hecho se registró alrededor de las 1:36, en momentos en que la comunidad celebraba la llegada del año 2026, y dejó como saldo pérdidas materiales totales.

El siniestro tuvo lugar en el barrio La Torcaza, donde una vivienda de madera comenzó a arder por causas que aún se encuentran bajo investigación. Según se informó, el único morador del domicilio logró salir a tiempo, por lo que no se registraron personas lesionadas.

Hasta el lugar acudió una autobomba del Destacamento de Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres, que trabajó para controlar el foco ígneo. No obstante, debido a la magnitud del fuego y a las características de la construcción, las llamas provocaron la destrucción total del inmueble, sin posibilidad de rescatar pertenencias.

Las causas que originaron el incendio no fueron determinadas hasta el momento y serán materia de investigación. El hecho dejó a un vecino del barrio sin su vivienda y sin los pocos bienes que poseía.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD