Un incendió destruyó una vivienda en la primera madrugada de 2026

Un incendio consumió por completo una precaria vivienda durante la madrugada de este miércoles 1 de enero en la ciudad de Paso de los Libres. El hecho se registró alrededor de las 1:36, en momentos en que la comunidad celebraba la llegada del año 2026, y dejó como saldo pérdidas materiales totales.

El siniestro tuvo lugar en el barrio La Torcaza, donde una vivienda de madera comenzó a arder por causas que aún se encuentran bajo investigación. Según se informó, el único morador del domicilio logró salir a tiempo, por lo que no se registraron personas lesionadas.

Hasta el lugar acudió una autobomba del Destacamento de Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres, que trabajó para controlar el foco ígneo. No obstante, debido a la magnitud del fuego y a las características de la construcción, las llamas provocaron la destrucción total del inmueble, sin posibilidad de rescatar pertenencias.

Las causas que originaron el incendio no fueron determinadas hasta el momento y serán materia de investigación. El hecho dejó a un vecino del barrio sin su vivienda y sin los pocos bienes que poseía.