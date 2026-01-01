Forestadora Tapebicuá entró en concurso de acreedores: a cuánto asciende la deuda

Forestadora Tapebicuá SAU, uno de los mayores aserraderos del país y parte del grupo Celulosa Argentina, anunció que pidió el concurso de acreedores a causa de su “crítica situación financiera”.

La deuda de la firma, con sede en la localidad correntina de Gobernador Virasoro y especializada en la producción de compensados fenólicos, asciende a los 11.500 millones de pesos, según informó La Nación.

“Nos dirigimos a Ustedes con el objeto de informarles que la sociedad controlada Forestadora Tapebicuá S.A.U. se ha presentado en Concurso Preventivo, conforme a lo establecido por la Ley Nacional N.º 24.522”, indicó la empresa en una carta enviada a la Comisión Nacional de Valores, el 23 de diciembre pasado.

“Dicha presentación fue radicada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 14, Secretaría Nº 27, bajo el expediente “COM 25793/2025”, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, añadió la misiva.

Aunque preocupa, esta situación no genera demasiada sorpresa teniendo en cuenta que la empresa viene en un proceso de achique y reestructuración desde hace tiempo, en línea con la crisis más amplia que atraviesa su controlante, Celulosa Argentina.

Esta última, con más de 100 años de trayectoria en el país y recientemente adquirida por el empresario Esteban Nofal (grupo CIMA), se encuentra también envuelta en un concurso preventivo. De acuerdo con su último balance semestral presentado, la papelera acusó pérdidas por más de 172 mil millones de pesos y una caída en sus ingresos del 44%.

Luego de desprenderse del aserradero de San Charbel por su baja escala, Tapebicuá salió en busca de un comprador que le permitiera seguir a flote. El Grupo Da Rosa, de San Vicente, fue uno de los interesados, aunque terminó por retirarse.

Fuentes de la empresa indicaron a La Nación que la intensión es seguir adelante y retomar la actividad en los próximos 90 días, para lo cual siguen en busca de un socio estratégico.

Actualmente cuentan con una planta de casi 400 trabajadores, que venían trabajando por debajo de su capacidad un cobrando cerca de un 60% de su salario.

