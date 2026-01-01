¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Continúa la investigación

Murió un motociclista tras un siniestro vial en Corrientes

El hecho ocurrió durante la mañana de este 1 de enero, en la intersección de Misiones y Junín.

Por El Litoral

Jueves, 01 de enero de 2026 a las 18:45

Un motociclista falleció este miércoles 1 de enero tras protagonizar un siniestro vial en la localidad de San Luis del Palmar. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30, en inmediaciones de calle Misiones y Junín.

Según las primeras averiguaciones, por causas que se tratan de establecer, el conductor de una motocicleta Honda Wave 110 cc perdió el control del rodado y cayó pesadamente sobre la calzada. A raíz del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad.

El hombre, de 33 años y de apellido Cabañas, fue auxiliado en el lugar y trasladado en primera instancia al hospital local, para luego ser derivado al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, donde pese al esfuerzo del personal médico se produjo su deceso.

En el lugar del hecho se realizaron las diligencias correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal en turno. En tanto, en la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar se continúan con los trámites de rigor.

