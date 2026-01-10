Detuvieron en Corrientes a un brasileño con pedido de captura por homicidio

La Policía de Corrientes informó este sábado que demoraron en la terminal del Paso de los Libres a un sujeto de nacionalidad brasileña que tenía pedido de captura activo por un caso de homicidio en Brasil.

Efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia de un hombre que se encontraba promoviendo desorden, actuando de manera hostil y negándose a ser identificado.

Ante esta situación, los efectivos acudieron de inmediato al lugar y procedieron a la demora preventiva del individuo.

Tras su identificación, se determinó que se trataba de un hombre de 29 años, quien registraba un pedido de captura vigente, al estar presuntamente vinculado a un homicidio ocurrido en Brasil.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas, el requerimiento judicial fue emitido por autoridades del estado de Río Grande do Sul, por lo que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno.

En tanto, en la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los Libres, se realizaron las diligencias correspondientes para coordinar su traslado con la Policía Civil de Uruguayana, Brasil, a fin de avanzar con el proceso judicial correspondiente