Corrientes: un hombre murió tras perder el control de su automóvil

La Policía de Corrientes informó que este lunes un hombre murió en un accidente vial en la localidad de Goya.

Durante la madrugada de este lunes se registró un siniestro vial en inmediaciones de Ruta Nacional N° 12 y calle Piragini que involucró a un automóvil marca Volkswagen, modelo Bora, cuyo conductor perdió el control y despistó. Esto provocó que saliera despedido del interior del rodado, lo que produjo su muerte.

Se pudo conocer que la víctima, que murió debido al impacto contra el suelo, era un hombre de 26 años.

En el lugar, los efectivos policiales realizaron las diligencias de rigor e intervino la Fiscalía de turno. Una vez terminado el trabajo en terreno, se continuó con las diligencias del caso en la comisaría correspondiente.

