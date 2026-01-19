¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Donald Trump Club de Regatas Corrientes Corrientes
Corrientes

Violencia en la Ruta 12: incidentes y demoras en el acceso a Ituzaingó

Al salir de un local bailable, un grupo de jóvenes inició una escandalosa pelea a los golpes sobre la ruta. Vecinos confirmaron que es una normalidad de fin de semana. 

Por El Litoral

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 07:53

Una batalla campal entre decenas de jóvenes se registró en la madrugada de este domingo a la salida del boliche Hope, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a unos 300 metros del acceso a la localidad correntina de Ituzaingó.

La riña se desarrolló directamente sobre la calzada, sin presencia de efectivos policiales ni inspectores municipales, según relataron testigos, quienes registraron las imágenes que no tardaron en viralizarse por las redes sociales. 

Riesgo vial y ausencia de controles

Los vehículos que circulaban por la ruta debieron frenar bruscamente o esquivar a las personas que se golpeaban en medio del asfalto, en un tramo con visibilidad reducida por la hora y las condiciones climáticas.

Vecinos aseguraron que “la Ruta 12 se convirtió en una zona liberada”. La comunidad exige respuestas a las autoridades provinciales y municipales por la falta de prevención. 

