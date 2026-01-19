Violencia en la Ruta 12: incidentes y demoras en el acceso a Ituzaingó

Una batalla campal entre decenas de jóvenes se registró en la madrugada de este domingo a la salida del boliche Hope, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a unos 300 metros del acceso a la localidad correntina de Ituzaingó.

La riña se desarrolló directamente sobre la calzada, sin presencia de efectivos policiales ni inspectores municipales, según relataron testigos, quienes registraron las imágenes que no tardaron en viralizarse por las redes sociales.

Riesgo vial y ausencia de controles

Los vehículos que circulaban por la ruta debieron frenar bruscamente o esquivar a las personas que se golpeaban en medio del asfalto, en un tramo con visibilidad reducida por la hora y las condiciones climáticas.

Vecinos aseguraron que “la Ruta 12 se convirtió en una zona liberada”. La comunidad exige respuestas a las autoridades provinciales y municipales por la falta de prevención.