Un hombre buscado por la Justicia fue atrapado cuando quería entrar a un baile

Un hombre fue detenido antes de entrar a un evento bailable que se realizó en el "Salón Schelier" de la Escuela Normal, de la ciudad de Paso de los Libres, ubicado en Ruta Nacional 117 km 3.



Se comprobó que esta persona tenía un pedido de detención vigente.



Según fuentes policiales, el personal de la Comisaría Primera se encontraba cubriendo el servicio de seguridad en el evento cuando identificó al individuo en la fila de ingreso. Al verificar sus datos, se constató que tenía un pedido de detención firmado por la Dra. Patricia Silvia Aguirri, de la Oficina Judicial (Ofiju) de Paso de los Libres.



El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera y se puso en conocimiento al Fiscal de turno, Dr. Facundo Sotelo.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento del Oficio Judicial N° 951 y en virtud de ello se aguardan directivas para avanzar con el proceso judicial en curso.