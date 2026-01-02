Oficializaron el nuevo esquema de subsidios energéticos: qué hay que hacer ahora

El interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca, brindó precisiones sobre el nuevo régimen de subsidios energéticos que comenzó a regir desde enero, tras la publicación del decreto nacional que establece los llamados Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida redefine los criterios de acceso y apunta a un uso más eficiente del recurso.

Según explicó el funcionario, el nuevo esquema unifica en un solo sistema los subsidios a la energía eléctrica, el gas por red y el gas envasado, y deja atrás el modelo anterior con múltiples categorías. “No es solo un cambio de nombre, es una modificación sustancial”, señaló Cuenca, al tiempo que remarcó que la eficiencia y el cuidado de la energía siguen siendo una premisa central.

En el caso de Corrientes, Cuenca aclaró que no habrá un aumento automático en el precio de la energía, pero sí es clave que los usuarios presten atención a su consumo. El régimen establece solo dos grupos: usuarios subsidiados y no subsidiados. Para acceder al beneficio, el ingreso total del grupo familiar no debe superar los 3.600.000 pesos mensuales, equivalente a tres canastas básicas para un hogar tipo, según el INDEC, además de cumplir con otros requisitos patrimoniales ya vigentes.

Para quienes accedan al subsidio, el Estado nacional cubrirá hasta 300 kilovatios mensuales en determinados meses del año —entre ellos diciembre, enero y febrero—. El consumo que supere ese tope se facturará a tarifa plena. En las boletas bimestrales, ese límite equivale a 600 kilovatios.

“Es fundamental cuidar el consumo, sobre todo en Corrientes, donde estamos entrando en el período de mayor demanda por las altas temperaturas”, advirtió Cuenca en Radio Sudamericana. En ese sentido, recordó que el subsidio solo alcanza a los hogares y no incluye comercios, industrias ni organismos públicos.

Otro punto clave es que quienes ya reciben el subsidio no deben realizar ningún trámite, ya que los sistemas migran automáticamente con la información existente. En cambio, quienes hayan sufrido una caída en sus ingresos y no estén inscriptos, pueden solicitar el beneficio a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Energía de la Nación.

Finalmente, el interventor reconoció que desde Corrientes se solicitó que el nuevo régimen se aplique desde abril, debido al impacto del calor extremo en el consumo eléctrico, aunque la medida comenzó a regir desde enero. No obstante, destacó que el decreto deja abierta la posibilidad de considerar particularidades regionales, como las zonas de altas temperaturas.