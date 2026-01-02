Jardinero le "cuidó" su casa por Año Nuevo y le robó más de $1 millón, dólares y euros

La tranquilidad de la localidad de San Cosme se vio interrumpida con un sorprendente delito que se descubrió en la madrugada del 1 de enero cuando una mujer regresó a su casa y halló una puerta violentada con la faltante de $1.000.000, 600 USD y 200 euros.

La víctima con domicilio en calle Julio Crivero, esa noche salió de su casa para ir a festejar Año Nuevo en el paraje Ensenada junto a algunos familiares. Alrededor de las 6 de este jueves 1 de enero, la denunciante regresó a su hogar y descubrió que desconocidos habían ingresado a su propiedad.

Según la denuncia, los ladrones accedieron por el sector trasero de la vivienda, utilizando una rueda apoyada en el muro para salvar la seguridad perimetral. Una vez dentro, se apoderaron de la fuerte suma de dinero que tenía guardada en un lugar determinado, dentro de la habitación de su casa.



La víctima sospechó que el jardinero podría tener algo que ver, ya que era la única persona a la cual había confiado que se ausentaría de la propiedad esa noche para pasar las fiestas junto a sus seres queridos. Además, encontró una cortadora de cabello fuera de lugar, lo que llamó su atención.



Otro detalle es que los perros de la casa tampoco reaccionaron con esta persona ya que lo conocían por los trabajos que de manera frecuente realizaba.

Afortunadamente, la propiedad cuenta con cámaras de seguridad frontales que arrojaron claridad sobre el episodio al captar de modo positivo movimientos relacionados con el hecho, al verificar el ingreso de un hombre que la mujer reconoció luego como su jardinero.

La investigación está en curso y se espera que las autoridades puedan esclarecer los hechos y recuperar el dinero sustraído.Con las evidencias recogidas personal policial de la Comisaría distrito San Cosme se dirigió hasta la casa del sospechoso que fue hallado en aparente estado de ebriedad. Fue demorado y en su poder hallaron y secuestraron una considerable suma de dinero en pesos, euros y dólares que guardarían relación con la causa.La Fiscalía en turno deberá dar el paso en relación con la causa lo cual podría derivar una posible imputación.