Corrientes: el Concejo Deliberante se reúne para tratar la emergencia hídrica y climática

El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes llevará a cabo a las 12.30 una sesión especial para analizar el expediente enviado por el intendente Claudio Polich en torno a la emergencia hídrica y climática.

La medida surge ante la necesidad de responder con rapidez a los problemas ambientales que afectan a la región, según explicaron desde el propio cuerpo legislativo.

La convocatoria se realiza conforme al artículo 45° del Reglamento del Concejo, que permite sesiones especiales para tratar asuntos urgentes o de importancia institucional.

De ser aprobada, la normativa brindará al municipio recursos y herramientas administrativas adicionales para gestionar las contingencias derivadas del clima. De esta manera, la ciudad busca contrarrestar el impacto de las lluvias intensas que afectan a Corrientes.

La resolución que impulsa esta declaración lleva la firma del presidente del Concejo, Marcos Amarilla, y de la secretaria Shirle Silvana Serra.