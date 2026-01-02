Tras una persecución, la Policía demoró a un menor y recuperó un celular robado

Efectivos de la Comisaría 21ª urbana demoraron este jueves a un menor de 17 años y recuperaron un teléfono celular que había sido sustraído minutos antes, tras un rápido accionar policial en la ciudad de Corrientes.

El procedimiento se concretó alrededor de las 20 horas del 1 de enero, cuando los uniformados realizaban tareas de prevención en inmediaciones de calle Inglaterra, en un pasillo del barrio, y fueron alertados por un vecino que un joven, tras amedrentarlo, le había robado su teléfono celular, un Samsung A02, para luego darse a la fuga en dirección a avenida Cartagena.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una persecución que finalizó en cercanías de un descampado, donde lograron interceptar y demorar al presunto autor, quien intentaba ocultarse en el lugar. Se trataba de un menor de 17 años, que tenía en su poder el teléfono sustraído y un elemento punzante.

El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno, junto con el aparato recuperado, y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se continúan con las actuaciones del caso.