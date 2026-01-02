Festividad de San Baltasar en Corrientes: fechas, actividades y recorrido

La ciudad de Corrientes se prepara para celebrar la festividad de San Baltasar, una de las expresiones culturales y religiosas más representativas de la región. La celebración se desarrollará entre el 3 y 6 de enero, con epicentro en el barrio Cambá Cuá.

Actividades

Las actividades comenzarán el sábado 3 de enero con la muestra pictórica colectiva “Huellas del afro en el arte” en la sala Adolfo Mors, ubicada en Pellegrini 542. La exposición, que contará con más de 10 artistas de Corrientes y Chaco, finalizará con la performance de danza “¿De dónde vengo?”, a cargo de Sole Urbano.

El 4 será la presentación en el Espacio Mariño, y los días 5 y 6 de enero se realizará el Festival en el Parque Cambá Cuá, a partir de las 19 horas, con espectáculos musicales, danza y propuestas culturales que destacan las raíces afro de la ciudad.