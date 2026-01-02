El doloroso reclamo de la familia del correntino que murió atropellado en Nordelta

Ramón Oscar Olivera, correntino de 49 años, murió el domingo pasado tras ser atropellado por una conductora que manejaba alcoholizada en la localidad bonaerense de Nordelta, cuando se dirigía a trabajar. La mujer fue detenida tras el hecho, pero recuperó la libertad luego de pagar una fianza, situación que generó un fuerte reclamo de justicia por parte de la familia de la víctima.

En diálogo con la prensa, Estefi Carmona, sobrina de Olivera, expresó el profundo dolor que atraviesa la familia. “Lo recuerdo con mucho cariño, era uno de los más cercanos a mí. Mi familia está destrozada”, señaló.

Según relató, Olivera estaba organizando el festejo de su cumpleaños número 50 y atravesaba uno de los momentos más felices de su vida, ya que esperaba a su primer hijo. “Solo algunos de la familia sabían que iba a ser papá por primera vez. Justo ahora se cumplían los tres meses y pensaba hacerlo público. No le dio tiempo”, contó conmovida. “La pérdida se siente muchísimo, más siendo tan trágica”, agregó.

El reclamo de la familia apunta a la situación judicial de Yesica Loreley Quevedo, la conductora involucrada en el hecho. Tras el accidente, dio positivo en el test de alcoholemia y fue detenida, pero días después recuperó la libertad bajo fianza.

“Justicia sería que esté presa, o al menos que le saquen el registro y no lo vuelva a tener nunca más, para que esto no vuelva a pasar”, sostuvo Carmona. Y concluyó con dureza: “Salir alcoholizada y a esa velocidad es salir a matar”.

