Guía práctica para reducir la factura de luz ante los aumentos de 2026

El inicio de 2026 marca un punto de inflexión para el bolsillo de los consumidores eléctricos. En el marco de la reforma del mercado energético impulsada por el Gobierno nacional, este 1 de enero entró en vigencia la reestructuración del sistema de subsidios, que impactará con incrementos de hasta el 75% en las boletas de luz y gas.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, advirtió que la demanda de potencia alcanzará récords de 30.700 megawatts este verano. Ante este panorama de estrés del sistema y suba de costos, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) difundió una serie de recomendaciones estratégicas para reducir el consumo residencial sin perder confort.

El "consumo fantasma" y la iluminación

Uno de los puntos más críticos es el denominado modo stand by. Dispositivos que parecen apagados pero mantienen luces encendidas pueden representar hasta el 15% del consumo total de un hogar.

Luces LED: Sustituir lámparas tradicionales por tecnología LED reduce el gasto en iluminación —que representa un tercio de la factura— en un 45%.

Luz Solar: Priorizar la iluminación natural despejando ventanas y ubicando espacios de trabajo cerca de aberturas.

Electrodomésticos y climatización

La elección y el uso de los equipos de refrigeración son determinantes para evitar sorpresas en la facturación:

Aires Acondicionados: Se deben mantener en 24°C. Por cada grado que se baja la temperatura, el consumo aumenta un 8%. Es clave evitar el encendido y apagado constante. Etiqueta de Eficiencia: Al comprar electrodomésticos, optar siempre por Clase A (o superiores como A+++). Aunque el costo inicial sea mayor, el ahorro a largo plazo es significativo. Heladeras: Mantener el refrigerador en 5°C y el freezer en -18°C. Es vital asegurar que el motor tenga espacio para ventilar y que los burletes cierren correctamente.

Mantenimiento y seguridad

Las instalaciones eléctricas deficientes no solo son peligrosas, sino que generan fugas de energía. CADIEEL recomienda realizar revisiones periódicas de cables y conexiones. Asimismo, ante la posibilidad de apagones por los picos de demanda previstos, el uso de generadores se presenta como una alternativa para sostener el funcionamiento de equipos esenciales como refrigeradores.

Cabe recordar que la bonificación especial del 25% vigente actualmente se irá reduciendo mes a mes hasta su eliminación total en diciembre de 2026, lo que obliga a los usuarios a transformar estos consejos en hábitos permanentes.