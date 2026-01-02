Corrientes: recuperaron una moto robada durante un control de prevención

La Policía de Corrientes recuperó una motocicleta robada durante un operativo de prevención realizado en la capital. Se llevó adelante en la madrugada de este viernes 2 de enero.

Al momento del control, el conductor no contaba con la documentación que acreditara la propiedad del vehículo. Tras las primeras verificaciones, se constató que la motocicleta registraba pedido de secuestro por haber sido denunciada como robada.

Según se informó, la denuncia había sido radicada en jurisdicción de la Comisaría Decimonovena Urbana, lo que motivó el inmediato secuestro del vehículo.

El detenido es un joven mayor de edad que circulaba en en la zona de las calles Grecia y Estados Unidos, a bordo de una motocicleta Honda CG Titán.

El involucrado fue demorado y, junto con la motocicleta recuperada, quedó a disposición de la Justicia. Se lo trasladó a la Comisaría Sexta Urbana, donde continúan los trámites correspondientes.