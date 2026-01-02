Corrientes: se presenta el Festival Nacional del Auténtico Chamamé

Se realizará el lanzamiento oficial en Corrientes del Festival Nacional del Auténtico Chamamé, que celebrará su 57ª edición provincial y la 21ª a nivel nacional. La presentación se hará este viernes 2 de enero a las 19 en La Unidad, ubicada en la avenida 3 de Abril.

El Festival Nacional del Auténtico Chamamé se desarrollará los días 6, 7 y 8 de febrero en la localidad de Mburucuyá, en un evento que convocará a músicos, bailarines y público de distintos puntos de Corrientes y del país.

En esta edición, el festival tendrá un carácter especial al conmemorarse el centenario del nacimiento de Salvador Miqueri, reconocido cantautor, guitarrista y compositor chamamecero, figura central del género y referente cultural de la región.

La actividad de este viernes marcará el inicio formal de la agenda del festival.