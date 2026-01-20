Abigeato en La Cruz: peritos de la Policía confirmaron adulteración de marcas

Avanza a pasos firmes la investigación de la mega causa por el delito de abigeato que se lleva a cabo en la localidad de La Cruz. Los peritos en veterinaria de la Policía de Corrientes confirmaron las irregularidades en los más de 250 vacunos secuestrados en los múltiples operativos que se llevaron a cabo en la primera quincena de enero.

Por estas horas, continúa el trabajo coordinado entre la Policía Rural y Ecológica y la Comisaría local, en colaboración con la Fiscalía en turno de Paso de los Libres. En esta etapa, resultó clave la labor desplegada por los peritos veterinarios de la fuerza.

Las tareas periciales estuvieron a cargo del comisario médico veterinario Federico Lottero, el oficial subayudante Víctor Isnardo, el suboficial mayor Carlos Gómez, el sargento primero Ricardo Rolón, el sargento primero Juan Pared y el cabo Armando Sempolis, todos de la Policía Rural de Mercedes.

También participó el perito veterinario comisario inspector Manolo Galván, acompañado por el oficial auxiliar Báez, la sargento primero Taylor, la sargento primero Alegre y el sargento primero Corrales, del Piar de Santo Tomé.

La vasta experiencia en reconocimiento y análisis de marcas y contramarcas permitió confirmar el delito de abigeato agravado, identificar a los propietarios originales y verificar más de 250 animales recuperados en los distintos allanamientos.

A partir de esto, la hacienda está siendo restituida a sus legítimos dueños por disposición de la Justicia interviniente.

Cabe señalar que hay tres personas detenidas, otras dos mujeres imputadas (una de ellas, concejal de La Cruz) y un tercer hombre sigue en calidad de prófugo.