Demoraron a un hombre por promover disturbios en un allanamiento

La Policía demoró a un hombre en Paso de la Patria que se encontraba promoviendo disturbios en un domicilio donde se diligenciaba una orden de allanamiento.

En la fecha, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de la Patria, junto al Grupo Táctico Operacional (GTO) dependientes de la Unidad Regional I, de San Luis del Palmar, llevaron a cabo el procedimiento en una vivienda de la localidad.

Aunque no se hallaron elementos de interés, los efectivos demoraron a un hombre mayor de edad, morador del lugar, quien con su actitud ocasionaba desmanes y entorpecía el procedimiento.El demorado fue trasladado a la dependencia policial, donde se continuaron con los trámites de rigor.