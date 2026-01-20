Sorprendieron a cazadores furtivos sin permiso en un campo de Corrientes

En la madrugada de este martes, tres cazadores furtivos fueron sorprendidos en el interior de un campo de Curuzú Cuatiá, sin permiso del propietario, con armas y un ciervo faenado.

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de esa ciudad intervino tras un aviso del Fiscal Rural Oscar Cañete, quien se encontraba realizando tareas investigativas junto a personal de Investigación Criminal de la Unidad Regional III.

El procedimiento se llevó a cabo en la Ruta Provincial Nº 126, en inmediaciones del Río Mocoretá, donde varias personas se hallaban dentro de un campo, sin autorización de los propietarios, aparentemente realizando caza furtiva.

Una comisión policial en el móvil C-466, se dirigió al lugar y constató la presencia de tres hombres al costado de la ruta, identificados como: Víctor Javier S. domiciliado en San Cristóbal, provincia de Buenos Aires; Sebastián S.; y Maximiliano C. ambos con domicilios en Curuzú Cuatiá.Tenían en su poder un animal silvestre de la especie ciervo ya sin vida, así como un fusil Mossberg calibre .308 con mira y un aire comprimido calibre 357/9 mm, cuchillos y demás elementos.Ante la situación, el fiscal ordenó el inicio de actuaciones de oficio por supuesta infracción a la Ley Nacional Nº 22.421 de protección de la fauna silvestre.