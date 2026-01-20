Cyberdelito: un hombre fue detenido por el abuso sexual a una menor de edad

En el marco de una investigación por un grave hecho de abuso sexual contra una menor de 13 años, personal de la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia del Chaco llevó adelante un allanamiento con resultado positivo, que culminó con la aprehensión de un joven de 28 años y el secuestro de dos teléfonos celulares.

La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada en la División Unidad de Seguridad Hospitalaria Policía Sanitaria Metropolitana, donde un hombre manifestó que su hija se ausentó de su domicilio el 5 de enero y fue hallada al día siguiente en una plaza pública en estado de desorientación y con signos compatibles con un cuadro de sumisión química.

Según el relato de la víctima, un masculino la interceptó mediante el uso de la fuerza física y la neutralizó.

El padre amplió la denuncia tras detectar comunicaciones sospechosas a través de Facebook, lo que permitió inferir una maniobra de captación y ocultamiento de pruebas.

Con las evidencias reunidas, la fiscalía ordenó el allanamiento del domicilio del sospechoso en el barrio Santa Bárbara de Fontana, donde se secuestraron dos dispositivos celulares de interés para la causa, siete cartuchos calibre 22, y se labró un acta por supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

El implicado de 28 años fue notificado de su aprehensión por Supuesto Abuso Sexual y quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa en curso.