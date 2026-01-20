Corrientes: tras un allanamiento secuestraron un revólver y varias armas blancas

La Policía de Corrientes realizó un allanamiento en San Luis del Palmar que permitió el secuestro de un arma de fuego y varias armas blancas. El operativo se dio el marco de una causa judicial que se encuentra en investigación.

El procedimiento tuvo lugar este lunes 19 de enero, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, junto al Grupo Táctico Operacional (GTO) de la Unidad Regional I, actuaron por orden judicial y en colaboración con la unidad fiscal de investigaciones.

La medida fue concretada en un domicilio de la localidad, donde los policías hallaron un revólver calibre .38, marca Smith & Wesson, además de cuatro cuchillos. Según se informó, los elementos incautados estarían presuntamente vinculados a crimen reciente.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras que continuaron las acciones relacionadas con la causa.