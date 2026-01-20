Corrientes: un conductor dio el test de alcoholemia más alto de 2026

El subsecretario de Seguridad Vial de Corrientes, Juan Manuel Saloj, informó que durante un control realizado en Paso de los Libres se detectó a un automovilista con el nivel de alcoholemia más alto registrado en el país en lo que va del 2026.

El hecho ocurrió en el km 499 de la Ruta nacional N.° 14, donde un conductor arrojó un resultado de 3,05 g/l de alcohol en sangre.

La Subsecretaría de Seguridad Vial señaló en sus redes que reforzaron los controles para "prevenir tragedias y proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública".

"Conducir alcoholizado no es un error: es una decisión que pone vidas en riesgo", señalaron.

“Es una cuestión cultural que hay que trabajar con la sociedad" afirmó Saloj en conversación con radio Dos

Controles fijos y móviles

Saloj explicó que los controles se realizan de manera coordinada entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia, con el objetivo de prevenir siniestros y reducir riesgos durante la temporada de vacaciones.

Entre las acciones que se llevarán adelante durante todo el verano en conjunto con fuerzas de seguridad Nacional, se cuentan la instalación de puestos que estarán fijos y otros serán ubicados de manera temporal en distintas rutas de ambas provincias.

Allí se podrán instrumentar la verificación de documentación, el control del estado general de los vehículos, la fiscalización de las normas de tránsito vigentes, controles de alcoholemia, controles de velocidad, medición mediantes radares móviles, detección de conductas sospechosas, controles preventivos de los vehículos y la intervención de la división de drogas peligrosas ante situaciones específicas.