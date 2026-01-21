¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Edgar Galarza Florentín Javier Milei Unión Europea
SANTO TOMÉ

Lucha contra el abigeato en Corrientes: operativo conjunto de varias fuerzas

La Policía de Corrientes, Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina se apostaron en varias zonas de Santo Tomé y sobre las costas y aguas del río Uruguay. Además, se instalarán puntos de control fijos y móviles para desalentar la actividad delictiva.

Por El Litoral

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 10:01

La Policía de Corrientes informó que el martes implementó un operativo de prevención y seguridad en Santo Tomé y las costas del río Uruguay en pos de la lucha contra el abigeato.

Se trató de una acción en conjunto entre la Policía de Corrientes, la Unidad Regional Quinta, Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

El trabajo se centró en caminos vecinales, rurales y costeros con patrullajes preventivos.

Se informó que se implementarán puestos de control fijos y móviles para la identificación de personal y control de vehículos, además de una presencia constante sobre las aguas del río.

Estas acciones coordinadas buscan disminuir y desalentar nuevos casos de abigeato en la zona.

