Edgar Galarza Florentín Javier Milei Unión Europea
INSEGURIDAD

Corrientes: tramitaba un tratamiento médico y vandalizaron su vehículo para robar

El propietario del automóvil viajó desde San Roque a Capital para tramitar un estudio de alta complejidad en un hospital local para su padre. Sujetos desconocidos rompieron un vidrio para sustraer un elemento de su interior.

Por El Litoral

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 11:36

Una persona oriunda de San Roque fue víctima de un robo este miércoles cuando desconocidos rompieron un vidrio de su automóvil estacionado en cercanías de un hospital de la ciudad Capital para robar un elemento de su interior.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles en inmediaciones de calles Vidal y Lavalle, a una cuadra de avenida 3 de Abril, donde se encontraba estacionado el automóvil de un hombre proveniente de San Roque que llegó a Capital para realizar trámites en un hospital de la ciudad.

La víctima se presentó en el nosocomio para tramitar un estudio de alta complejidad para su padre. Mientras se encontraba en las instalaciones, el vidrio del lado del acompañante de su automóvil fue roto para robar una manta de abrigo que estaba sobre el asiento.

Además, se comprobó que la puerta del acompañante quedó dañada debido a que se intentó forzar su apertura con una herramienta.

Aunque la denuncia ya fue realizada en la comisaría correspondiente, la víctima lamenta la pérdida económica que significa este hecho.
 

