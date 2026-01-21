¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PREVENCIÓN

Corrientes: la Policía evitó una usurpación y demoró a tres personas

El sistema integral de seguridad 911 alertó sobre un intento de ocupación ilegal

Por El Litoral

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 12:31

La Policía de Corrientes evitó una presunta usurpación en un terreno urbano. El hecho ocurrió el martes 20 de enero y terminó con tres personas demoradas, una de ellas con antecedentes.

El procedimiento se realizó durante recorridas de prevención, cuando los policías fueron alertados por el sistema 911 sobre un intento de ocupación ilegal.

Una vez en el lugar, los oficiales demoraron a una mujer y a dos hombres, uno de ellos menor de edad. El mayor registraba antecedentes policiales.

Las personas demoradas fueron trasladadas a la Comisaría 17.ª, donde siguieron los trámites correspondientes de acuerdo a la normativa vigente.

 

