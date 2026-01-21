Corrientes: la Policía evitó una usurpación y demoró a tres personas

La Policía de Corrientes evitó una presunta usurpación en un terreno urbano. El hecho ocurrió el martes 20 de enero y terminó con tres personas demoradas, una de ellas con antecedentes.

El procedimiento se realizó durante recorridas de prevención, cuando los policías fueron alertados por el sistema 911 sobre un intento de ocupación ilegal.

Una vez en el lugar, los oficiales demoraron a una mujer y a dos hombres, uno de ellos menor de edad. El mayor registraba antecedentes policiales.

Las personas demoradas fueron trasladadas a la Comisaría 17.ª, donde siguieron los trámites correspondientes de acuerdo a la normativa vigente.