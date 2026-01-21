Policía terminó lesionado tras el ataque de una patota en Corrientes

Un oficial de la Policía debió ser asistido de urgencia en el Hospital Escuela de Corrientes con graves cortes en el rostro y golpes en todo el cuerpo, tras ser atacado por un grupo de violentos la noche del 10 de enero en las calles Suiza y Francia, a dos cuadras de la Escuela de Oficiales "General San Martín".



El episodio salió a la luz en las últimas horas al viralizarse un video en el que se aprecia a dos uniformados que llegan en un patrullero, al parecer, tras el llamado de vecinos por la presencia de un grupo de violentos. En vez de acatar la sugerencia policial, los jóvenes se mostraron aún más hostiles con los uniformados, a quienes rodearon en cuestión de segundos, según puede advertirse en una imagen difundida por el sitio Diario Policial.



En medio de la confusión, los policías fueron agredidos, aunque de modo particular se ensañaron con uno de ellos. El oficial Olivera terminó en el Hospital Escuela con graves cortes en el rostro y golpes en todo el cuerpo, detalló el mismo medio.

Después del hecho, los agresores huyeron y se escondieron en una casa vecina, y según aseguran, ya estarían identificados.

La Fiscalía en turno había iniciado acciones por atentado y resistencia a la autoridad.