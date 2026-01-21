Inseguridad en Goya: robaron en la Escuela Parroquial La Rotonda

Directivos de la Escuela Parroquial La Rotonda de Goya denunciaron que nuevamente fueron víctimas del accionar delictivo, por parte de delincuentes que causaron severos destrozos y se llevaron siete televisores de 42 pulgadas y ventilador industrial, según pudieron apreciar.



El establecimiento educativo de gestión privada, mixta, de jornada simple y con orientación en valores de la religión católica está situado por calle Caá Guazú al 1800 esquina con avenida Sarmiento y en cercanías del Regimiento.



La denuncia fue radicada ante la Comisaría Primera de la ciudad, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes, según describió el periodista local Juan Cruz Velasquez. Por ahora, no hay información oficial sobre quiénes serían los autores del hecho, y la investigación continúa, mencionó.



El episodio, que se produjo en época de receso escolar, generó indignación y preocupación en la comunidad educativa y en los vecinos, que ven cómo la inseguridad vuelve a impactar en espacios destinados a la educación y contención de niños y jóvenes.