Trasladaban un vacuno faenado en el baúl del auto sin ninguna documentación

Dos personas fueron demoradas por la Policía en un control vial montado sobre la Ruta Provincial N° 4, en Colonia Llano del departamento San Luis del Palmar, tras comprobar que llevaban de manera irregular un vacuno faenado en el baúl de un automóvil.



Fue un trabajo desplegado por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar que interceptó el martes a una Ford Ecosport con dos ocupantes. En la parte trasera del vehículo comprobaron que transportaban cortes cárnicos de un animal bovino completo, sin poder justificar su procedencia, ni cumplir con normas sanitarias.



Los demorados fueron identificados como Miguel Juan Domingo R. y Christian Sebastián R. . En el procedimiento se secuestraron los cortes cárnicos, cuchillos, chairas, serrucho, aparejos, calcha, un lazo y el vehículo utilizado para el traslado.



Tras dar intervención a la Fiscalía de turno en Feria de Capital se dispuso la aprehensión de ambos, el secuestro de los elementos y del rodado, iniciándose actuaciones por infracción al artículo 206 del Código Penal en concurso con encubrimiento.



Se ordenaron pericias veterinarias y la continuidad de la causa para determinar la procedencia del animal.