Corso: un médico implicado en una pelea donde le rompieron la nariz a una policía

La primera noche de corsos en Monte Caseros, más allá del brillo de las comparsas del "Carnaval Artesanal", acabó con un incidente inesperado. Un médico y un grupo de jóvenes protagonizaron una riña en la que golpearon a policías que cumplían funciones preventivas de servicio adicional.

Una suboficial de 36 años, que trabaja para la Comisaría Tercera de esa ciudad, radicó una denuncia por las agresiones que le significaron "lesiones graves" por una "fractura de tabique con desplazamiento", según determinaron los estudios practicados.

Los incidentes ocurrieron el sábado 17 en el corsódromo "Paso de los Higos", mientras todos disfrutaban del brillo, la alegría y el baile, aunque recién trascendió en las últimas horas cuando se conocieron videos que se viralizaron por las redes sociales.

Según los datos obtenidos, una chica bailaba sobre una mesa y la Policía le pidió varias veces que bajara por riesgo a caerse y golpearse. Pese a la insistencia, hizo caso omiso a las advertencias, hasta que llegó una amiga suya y accedió. De acuerdo con el relato de testigos, patearon una mesa plástica y se armó un primer altercado.

Ratos después llegaron más efectivos.

La Policía intervino para separar a los involucrados, y en medio de la confusión, un hombre le dio un puñetazo a uno de los uniformados que actuaba como mediador. Luego, lo atacó con más golpes de puño. A su vez, una suboficial que también trataba de poner distancia entre los exaltados, recibió un puñetazo que le rompió el tabique nasal.

Como consecuencia, una sargento primero y un oficial tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital local para recibir atención médica.

Lo grave del hecho es que se viralizaron imágenes en las que se identificó a un joven médico de Monte Caseros como uno de los autores de la trifulca y de atacar a golpes a la Policía.

Se desconoce si la Fiscalía en turno avanzó con el proceso judicial, ya que podría caberle actuaciones por "supuestas lesiones" o "atentado y resistencia a la autoridad", según arrojen los resultados de las evidencias obtenidas.

En su denuncia, la mujer policía que acabó con lesiones graves identificó al doctor Julian Arrieti como la persona que le propinó el severo golpe en el rostro, según consta en el preventivo N° 10 del 18 de enero del 2026.