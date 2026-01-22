Camión perdió una rueda y provocó un siniestro vial sobre la Ruta 12 en Corrientes

Un llamativo incidente vial se registró en la mañana de este jueves, alrededor de las 8, en la Ruta Nacional N° 12, kilómetro 720, en el Paraje Duraznillo, al Sur de Esquina, después de que un camión perdiera una rueda en pleno desplazamiento.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El hecho ocurrió cuando un camión Ford Cargo, conducido por Mario Abel Rossi, perdió una de sus ruedas, la cual impactó contra un automóvil Renault Fluence que circulaba en sentido contrario, guiado por una persona identificada como Hugo Gómez Domínguez, según detalló el portal Actualidad Esquina.

El vehículo menor transportaba a varias personas, incluyendo un menor de edad, pero solo se registraron daños materiales. Tras la maniobra, chocó contra un poste del tendido eléctrico, el cual rompió en dos.

El camión quedó detenido sobre la banquina y el cableado de luz a baja altura alertó por el riesgo que significaba, lo cual movilizó a personal especializado.La ruta presenta un estado regular de conservación y el tránsito fue asistido de manera preventiva hasta normalizar la circulación, según aseguraron.Tras el incidente se desarrolló un operativo de control vehicular en el puesto policial Guayquiraró para que el hecho no ocasione mayores inconvenientes.Trabajaron efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Vial y de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica.