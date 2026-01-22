Incautaron 129 kilos de carne que era vendida de manera ilegal vía whatsapp

Un total de 129 kilos de carne vacuna no apta para el consumo humano fueron incautados en la noche del miércoles en un local del paraje Cuchillas, Pueblo Libertador, que funcionaba sin la debida habilitación para ejercer esa actividad.

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina, con apoyo de un médico veterinario que realizó las pericias de todos los productos detectados.

Durante la inspección, se constató que el comercio solo estaba autorizado como despensa y no como carnicería.

El responsable del local no pudo justificar la procedencia de la carne ni cumplir con las normas sanitarias vigentes, a pesar de manifestar que había faenado un animal propio.

Lo que había llamado la atención fue el modo de comercializar, ya que muchos vecinos accedían a la información de los distintos cortes y precios a través de la red whatsapp en sus propios teléfonos celulares.El hecho fue informado al Fiscal Rural y Ambiental de Esquina, Dr. Luciano Bordón, quien dispuso el inicio de una causa de oficio por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal.La carne fue secuestrada por disposición judicial y no hubo personas detenidas, más allá de las actuaciones judiciales y las actas que se labraron.La investigación continúa para determinar las responsabilidades correspondientes.El trabajo de control de comercios se enmarca en una disposición de la Jefatura de Policía para que se verifiquen los distintos puntos de venta de carne a lo largo de todo el territorio de la provincia de Corrientes.