Recuperaron algunos de los objetos robados de un colegio en Goya

Un trabajo investigativo de la Policía de Goya derivó en el recupero de algunos de los elementos denunciados como robados por directivos de la Escuela Parroquial La Rotonda, ubicada en la intersección de las avenidas Caá Guazú y Sarmiento.



La Comisaría Distrito Primera de esta ciudad, trabaja en el hecho, en colaboración con la Fiscalía en turno, y habría logrado identificar al presunto autor del delito, aunque hasta el momento no fue aprehendido.



En tal sentido, habrían hallado y secuestrado dos de los televisores denunciados como robados.



Según la denuncia, causaron severos destrozos y se llevaron siete televisores de 42 pulgadas y un ventilador industrial.

Aseguran que continúan con el trabajo activo, al que se sumó personal de todas las dependencias policiales de la ciudad, con el fin de esclarecer el hecho delictivo, quienes se movilizan por directivas del comisario mayor Valentín Morales, director de la Unidad Regional II.