Paso de los Libres: prisión preventiva para detenidos por un millonario robo

Después del rápido accionar de la Policía de Paso de los Libres que aprehendió a dos personas y recuperó costosos equipos robados a un comercio denominado “Tecnolibres”, la Justicia dispuso la prisión preventivaa los implicados.

En tal sentido el juez de Garantías, Gabriel Aldaz, hizo lugar a la solicitud de la Fiscal, Daniela Di Tomaso y dictó la prisión preventiva para Matías Maciel y Nazario Carbone, quienes se encuentran detenidos e imputados por el delito de “robo agravado por efracción”, según publicó el periodista Ignacio Villanueva.

Ambos están acusados de haber perpetrado un robo el pasado 16 de enero en horas de la madrugada, en un local comercial ubicado en calle Colón 839, luego de violentar la puerta, e ingresar a robar 23 celulares, y una consola de video juegos Play Station, por un valor aproximado de más de 20 millones de pesos.

La medida se dispuso en una audiencia de coerción, llevada adelante en la Oficina Judicial (Ofiju) local.

Según establecieron, los acusados llegaron al local céntrico en una moto violentaron la puerta del negocio, provocaron una rotura del vidrio frontal, para luego ingresar y apoderarse de los costosos equipos. La Policía de Corrientes luego de una tarea investigativa y en sendos operativos, pudo recuperar los objetos robados y apresar a los presuntos autores delictivos.

