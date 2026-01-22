Incendio en Corrientes: bomberos rescataron y reanimaron a un perro

Se produjo un incendio en una casa del barrio Vera de la ciudad de Corrientes. Los Bomberos Voluntarios controlaron el fuego y salvaron a un perro cachorro tras practicarle maniobras de reanimación. El hecho ocurrió este miércoles 21 de enero, alrededor de las 19.51, en un domicilio ubicado sobre la calle Juan de Solís al 3026.

Según se informó, personal de guardia fue alertado a través del sistema de emergencias 911. Al llegar al lugar, los bomberos iniciaron las maniobras correspondientes para controlar el fuego dentro de la vivienda.

Durante la intervención, los bomberos advirtieron la presencia de un gato y un perrito de pocos meses dentro de la casa. El cachorro se encontraba sin reaccionar por la inhalación de humo.

"El perrito no respiraba, pero logré salvarlo con masajes de reanimación. El gato también fue rescatado, pero sin inconvenientes, y ambos animales fueron llevados al veterinario", señaló Daniel Bertorello, jefe de Bomberos Voluntarios, a El Litoral.

El accionar permitió que el animal volviera a respirar, en una escena que fue presenciada por vecinos de la zona. El rescate generó un momento de fuerte emoción y aplausos entre quienes se encontraban en el lugar.

No se informaron personas heridas como consecuencia del incendio.