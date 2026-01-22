Seguridad rural en Corrientes: autoridades y productores se reunieron en Mburucuyá

Se realizó una reunión sobre seguridad rural en la ciudad de Mburucuyá, con el objetivo de avanzar en la lucha contra el abigeato y otras problemáticas. El encuentro fue organizado por la Sociedad Rural local junto a su par de Saladas. Participaron autoridades provinciales, municipales y productores de la región.

Durante la reunión, los productores expusieron de manera directa sus principales inquietudes vinculadas a la seguridad en el ámbito rural. Las autoridades presentes escucharon los planteos y brindaron respuestas sobre las acciones que se desarrollan y las estrategias futuras.

En la jornada estuvieron representantes del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía de Corrientes. Entre ellos, participó el comisario general Gerardo Torres, director de la Policía Rural y Ecológica, y el comisario general Héctor Gauna, director general de Coordinación Interior.

Según se indicó, el balance del encuentro fue positivo, ya que la presencia de los distintos estamentos del Estado permitió despejar dudas y llevar tranquilidad al sector productivo.

En ese marco, se reafirmó el compromiso en torno a la prevención y el combate del abigeato que afecta a las zonas rurales de la provincia.