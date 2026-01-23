Persecución sobre el Paraná: cuatreros sorprendidos y embarcaciones secuestradas

La Policía de Corrientes sorprendió a cuatreros durante una patrulla nocturna sobre el río Paraná, en un operativo que terminó con el secuestro de embarcaciones y productos cárnicos. La persecución comenzó porque los sospechosos escaparon al detectar la presencia policial.

El hecho ocurrió en Bella Vista en la noche del jueves, cerca de las 22.20, cuando los policías escucharon la marcha de dos embarcaciones que navegaban río abajo. Al notar la presencia de los efectivos, los sospechosos aceleraron para evadir la identificación, lo que desató una persecución que culminó en la costa del barrio Piscicultura.

Durante la huida, los implicados arrojaron varios bultos al agua y escaparon por la barranca. En el lugar, la Policía secuestró las dos embarcaciones y productos cárnicos, que se presuponen fueron obtenidos mediante abigeato.

La Policía continúa con las investigaciones para dar con los responsables de este hecho sobre el río Paraná, en una zona donde los controles de seguridad rural se intensifican ante la recurrencia de casos similares. Hasta el momento no se registran personas detenidas.