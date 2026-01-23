Imputaron por “femicidio transversal” al acusado de un crimen en Paso de los Libres

En una audiencia de coerción, llevada a cabo en la Oficina Judicial, (Ofiju) de Paso de los Libres, el juez de Garantías, Gabriel Aldaz, hizo lugar al pedido de prisión preventiva sin plazos, solicitado por la Fiscal de Investigaciones Concretas, Daniela Di Tomaso.

El magistrtado dictaminó la medida contra, Carlos Galarza, imputado del delito “Femicidio Transversal en concurso real con lesiones y concurso ideal de domicilio” y como calificación penal alternativa “Homicidio Simple”, en relación con la muerte de Ángel Ariel Miño, ocurrida tras una agresión de la madrugada del domingo 18 de enero pasado.

¿Qué es un femicidio transversal?: “Es cuando un hombre descubre que su pareja mantiene una relación paralela con otra persona, a quien termina asesinando con el objetivo de generar un sufrimiento a la mujer a la que no puede reconquistar, con la pérdida de su amado”, según describió el periodista local Ignacio Villanueva, al citar al abogado Carlos Nayi.

La investigación preliminar de la Policía, reveló que el hecho ocurrió luego de que Miño dejara en su domicilio a su pareja, para dirigirse a una vivienda ubicada en calle Coronel López al 1557, donde reside una amiga (a la vez expareja) de apellido Aylan.

Posteriormente, llegó al lugar una expareja de Aylan, de apellido Galarza, quien reaccionó al descubrir que la mujer se encontraba en compañía de otra persona. Aseguran que se produjo una fuerte discusión y pelea, provocándole heridas letales a Miño con un cuchillo.

Aseguran los investigadores que el victimario no aceptaba la relación de su expareja, de quien se había separado días previos por violencia de género. La mujer incluso había radicado una exposición policial, pidiendo una perimetral que el juez la dictó inmediatamente.

Luego de sufrir la agresión, Miño se retiró corriendo del lugar hacia su domicilio, que al llegar fue socorrido por sus familiares, pero a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida en su hogar.

Al estar identificado el supuesto autor material del hecho, la Policía realizó una intensa búsqueda por distintos puntos de la ciudad, hasta que lo demoraron cuando caminaba por avenida Jorge Newbery.

Entre los elementos secuestrados que son de interés de la causa, se encuentran: tres cuchillos, una sábana con rastros de sangre, un teléfono celular perteneciente a la víctima, un teléfono celular perteneciente a la mujer en cuestión, entre otros objetos.

El acusado se encuentra alojado en la Alcaidía local.