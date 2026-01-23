Costa del Río Uruguay: interceptaron carga ilegal de 42 botellas de licores

En la costa del Rio Uruguay en inmediaciones del del Puente Internacional “Agustín P. Justo - Getulio Vargas” de Paso de los Libres, inteceptaron una carga ilegal con 42 botellas de licores..

El operativo realizó el jueves a la tarde personal de la Prefectura Naval Argentina, durante recorridas en prevención de delitos. Observaron a cuatro sospechosos en plena manipulación de bultos y cajas con claras intenciones de trasladarlas hacia el vecino país, por fuera de las normativas legales, como ser el paso por Aduana.

Al advertir la presencia de los uniformados, las personas abandonan la carga y se dieron a la fuga.

El consecuencia, llevaron a cabo rastrillajes por la zona costera donde hallaron y secuestraron cuatro bultos que contenían siete cajas de licores marca Jägermeister, con 42 botellas en su interior.

La mercadería fue trasladada y puesta a resguardo en depósito judicial. Se dio intervención a la Fiscalía Federal de Paso de los Libres quien ordenó actuaciones con el fin de identificar a los involucrados.