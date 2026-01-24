Corrientes: hallaron sano y salvo a un hombre que era intensamente buscado en el monte

Un final aliviador tuvo el operativo de búsqueda desplegado en el interior de Corrientes para localizar a un vecino del Paraje Algarrobo. Luego de momentos de incertidumbre, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle confirmaron el hallazgo de P.H.V., quien se encontraba desaparecido desde hacía varias horas.

La búsqueda se centró en una zona de difícil acceso, caracterizada por campos abiertos y sectores de monte cerrado. La pericia de los uniformados rurales permitió seguir el rastro del hombre hasta las orillas del río Santa Lucía, donde finalmente fue interceptado por la patrulla policial este sábado.

Asistencia y reencuentro

Al momento del hallazgo, las autoridades constataron que el ciudadano se encontraba en buen estado de salud, a pesar del tiempo transcurrido a la intemperie en una zona agreste. Tras recibir la asistencia primaria y los controles de rigor para descartar deshidratación o lesiones, el personal policial procedió a su traslado.

Finalmente, P.H.V. fue acompañado por los efectivos de la Unidad Especial nuevamente hasta su hogar, donde fue entregado a sus familiares.