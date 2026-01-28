A Independiente se le escapó la victoria y Newell’s lo empató sobre el final

Independiente no pudo sostener la ventaja y empató 1-1 con Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

El equipo de Avellaneda fue superior durante el primer tiempo y logró abrir el marcador gracias a una tijera de Gabriel Ávalos, que le permitió irse al descanso en ventaja. Con mayor control del juego, el Rojo parecía encaminado a quedarse con los tres puntos.

En el complemento, Newell’s creció apoyado en su localía y, cuando el encuentro llegaba a su final, encontró el empate. Michael Hoyos apareció en el área rival y, de cabeza, convirtió el gol que selló la igualdad y desató el festejo rosarino.

Con este resultado, Independiente suma 2 puntos y se ubica en la octava posición de la tabla, a cuatro del líder Vélez, que tiene puntaje ideal. Newell’s, por su parte, consiguió su primer punto en el torneo y quedó en el puesto 12.

En la próxima fecha del Torneo Apertura, el Rojo recibirá a Vélez el sábado desde las 19.45, mientras que la Lepra visitará a Boca Juniors el domingo a partir de las 19.15.