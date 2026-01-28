La UCR definió cambios antes de reunirse con Patricia Bullrich por la Reforma Laboral

El bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) mantuvo una reunión virtual en la que consensuó los principales pedidos de modificación al dictamen de reforma laboral. Los planteos serán presentados esta tarde, desde las 15, a la ministra Patricia Bullrich, en una cumbre que se realizará en la oficina central del partido en el Palacio Legislativo.

La reunión se da en la antesala de una eventual sesión extraordinaria que el Gobierno busca convocar entre el 11 y el 12 de febrero. Además de la UCR, el encuentro contará con la participación del PRO y de senadores provinciales, claves para que el oficialismo logre el quórum en el Senado.

La mayoría de los legisladores radicales, conducidos en la Cámara alta por el correntino Eduardo Vischi, optó por no adelantar una postura pública y esperar el diálogo directo con Bullrich. Según trascendió, la bancada acompaña el proyecto “en un 80-85%”, aunque mantiene ciertas objeciones.

Puntos en discusión

Entre las observaciones figuran cuestiones de carácter federal, como una eventual quita de coparticipación; beneficios para grandes empresas que algunos bloques consideran excesivos; y aspectos específicos del régimen laboral, como la cuota solidaria sindical. También existe consenso en evitar el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia que luego son frenados por la Justicia.

El oficialismo cuenta con un interbloque de 21 senadores, lejos de los 37 necesarios para habilitar el recinto. Por eso, necesita sumar apoyos de la UCR, del PRO —que aporta tres votos— y de legisladores provinciales que no siempre responden a los gobernadores. Desde el interior se espera la presencia, entre otros, de Carlos Espínola por Corrientes, Flavia Royón por Salta y Julieta Corroza por Neuquén.

Uno de los artículos que genera mayor preocupación es el 212 del dictamen, que supedita la vigencia de varios títulos de la reforma a una decisión del Ministerio de Economía vinculada a las metas de equilibrio fiscal. En el Senado, algunos legisladores interpretan esa cláusula como una delegación excesiva de facultades.

Con información de Infobae.