Salud Pública en Corrientes: avanzan las obras en el Hospital Llano

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, recorrió este martes el Hospital Llano para verificar el avance de las obras en el establecimiento sanitario y mantener reuniones con los equipos de trabajo. La actividad se enmarca en una serie de visitas oficiales a hospitales de cabecera y centros con demandas específicas.

La recorrida también contó con la participación del ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza. Ambos funcionarios fueron recibidos por la directora del hospital, Romina García.

Además, estuvieron el subsecretario de Salud Pública, Luis Pérez; la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega, y el médico Gustavo Imbelloni, junto a autoridades de distintas áreas del Gobierno provincial.

El recorrido

Durante la visita, se inspeccionó especialmente la nueva obra en el sector de Farmacia, que se encuentra en su etapa final. También se evaluaron otras posibles intervenciones orientadas a fortalecer la atención sanitaria en el hospital.

Desde el Ministerio de Salud Pública señalaron que estas recorridas forman parte de una agenda de trabajo que incluye hospitales de la capital y del interior provincial, con el objetivo de relevar el estado de las instalaciones y dialogar con el personal sobre las principales demandas.