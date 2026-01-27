Abel Pintos emocionó a Cosquín con un tributo al "Bocha" Sheridan y Teresa Parodi

La plaza Próspero Molina fue testigo de un momento de profunda conexión federal cuando Abel Pintos, en una de las noches más esperadas del Festival Nacional de Folclore, decidió romper con su repertorio habitual para rendir honores al chamamé.

El artista se definió como un "amante de la música del Litoral" y relató cómo el impacto de ver la Fiesta Nacional del Chamamé por televisión lo llevó a rescatar canciones que no interpretaba desde hacía más de dos décadas.

"Hace unos días estaba en el hotel preparándome para un concierto y miraba por la TV Pública al Bocha Sheridan. Estaba haciendo un concierto memorable. Me encontré conmovido y llorando de emoción", confesó Pintos ante una multitud que respondió con una ovación. Ese sentimiento, sumado a escuchar a jóvenes versionar a Teresa Parodi en camarines, lo impulsó a preparar versiones especiales para la mítica luna coscoína.

Canciones con historia correntina

El tributo consistió en dos piezas que Abel Pintos compuso en los inicios de su carrera, allá por el año 2003:

"El río va": un rasguido doble escrito junto a Teresa Parodi hace más de 20 años.

"Eternidad": un chamamé de su autoría que, según explicó, hace mucho tiempo no formaba parte de sus recitales.

"Yo no soy un chamamecero, pero soy un amante de la música del Litoral y con mucho respeto quería interpretar estas canciones y dedicárselas a quienes tienen en su corazón un sentimiento chamamecero", expresó el artista antes de iniciar los acordes que trasladaron el paisaje correntino al escenario cordobés.

El agradecimiento del "Bocha"

La repercusión no tardó en llegar a Corrientes. Santiago "Bocha" Sheridan, aún con la emoción de haber cerrado la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, utilizó sus redes sociales para agradecer el reconocimiento de su colega.

"Estamos más que convencidos de que nuestro chamamé trasciende las fronteras no solo a través de la música, sino de los grandes artistas como lo es Abel Pintos", escribió el referente del grupo Integración. El "Bocha" definió las palabras de Pintos como un "mimo al corazón" y extendió el saludo a Teresa Parodi, destacando la importancia de la difusión masiva que permiten los festivales populares y la televisión pública para que el género llegue a cada rincón del mundo.