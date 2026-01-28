Aclaración del hospital pedíatrico tras el pedido de ayuda de una familia de Curuzú Cuatiá

El martes se conoció el caso de un niño de 9 años de Curuzú Cuatiá que está ingresado en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II de Ciudad Capital, a través de su madre, Jessica, que pedía colaboración de medicamentos ante un medio local. Tras esto, el nosocomio emitió un comunicado.

A través de sus redes oficiales, el hospital pediátrico informó que “garantizan la provisión de medicamentos, insumos y todo lo necesario para su cuidado integral”, pues tras el pedido de la mujer se interpretó que los insumos eran para su hijo.

Cabe aclarar que en la entrevista que mantuvo con Radio Sudamérica, la madre indicó que “el día que lo llevamos —refiriéndose a su hijo— al hospital de Curuzú, me quemé con el caño de escape —de su motocicleta— y se me infectó”.

El hecho

Jessica relató en entrevista que su hijo cayó sobre un hierro que atravesó una de sus piernas, por lo que fue ingresado de urgencia, primero al servicio de Curuzú Cuatiá y luego trasladado a Capital.

Si bien en el servicio fue atendida por su quemadura, Jessica alude que sufre dolores en su pierna, siendo que los medicamentos son para ella.

Por otro lado, la mujer informó que tanto ella como su marido se encuentran en el hospital mientras esperan el alta de su hijo.

Sí hay una colecta solidaria, pero es para los adultos que llegaron junto al menor prácticamente con lo que tenían puesto, según trascendió en la entrevista.

En tanto que el hospital donde ingresó el menor concluye su comunicado afirmando que “nuestro equipo trabaja con compromiso permanente para brindar un servicio de calidad y acompañar a la familia”.