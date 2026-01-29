Tras una investigación se recuperó un teléfono celular robado momentos antes

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó un teléfono celular en la ciudad capital, el cual había sido robado momento antes.

Efectivos de la Comisaría XXI Urbana, en colaboración con la Fiscalía interviniente, lograron recuperar un teléfono celular marca Samsung, modelo A06, en inmediaciones de avenida Cartagena y calle Pirovano luego de una intensa labor investigativa.

Las actuaciones se realizaron con rápidez luego que se denunciara el robo del dispositivo móvil.

El elemento recuperado fue trasladado a la mencionada dependencia, donde se continuaron con las diligencias del caso.