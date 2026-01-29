Corrientes: encontraron el cuerpo de un hombre que se ahogó en el río Paraná

Un hombre de 45 años fue encontrado muerto en la mañana de este jueves 29 de enero en la costa del río Paraná, en la zona de Puerto Viejo en Lavalle.

Fue identificado con el apellido Fernández y había desaparecido ayer por la tarde mientras pescaba junto a un grupo de personas. Por razones que aún se investigan, cayó al río y no volvió a salir a la superficie.

Desde ese momento, efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaron rastrillajes en la zona en busca del hombre. En horas de la mañana, un vecino lo avistó en la costa y el cuerpo pudo ser rescatado.

Las autoridades continúan con los trabajos para determinar las circunstancias exactas del accidente.